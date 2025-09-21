Lecture musicale « Le Baron Perché » Moulin du Marais Lezay

Gratuit.

C’est l’histoire de Cosimo, douze ans, qui décide de grimper dans le chêne du jardin familial et de ne plus en descendre. Entre nature, poésie et rêverie, cette aventure nous plonge dans le ciel des idées de Cosimo, là où liberté et imagination prennent leur envol.

Par la compagnie La Petite Fabrique.

Pour un public familial à partir de 7 ans. Durée 30 min.

Version musicale d’après le roman d’Italo Calvino, adapté par Betty Heurtebise. Avec Hadrien Rouchard (récit), Loïc Poinsenet (musique) et Nicolas Barillot (son).

Le spectacle sera suivi d’une dégustation de produits locaux.

Moulin du Marais 2 rue du grand pré, 79120 Lezay Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Ancien moulin à eau accueillant des associations d’éducation populaire, d’insertion et des jardins partagés dans son parc et ses différents bâtiments. Parking sur le site.

