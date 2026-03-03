Lecture musicale – Le convoi du 24 janvier Espace Diversités Laïcité de Toulouse Toulouse Jeudi 12 mars, 19h30 gratuit

Lecture musicale – Le convoi du 24 janvier

C’est le récit de 230 femmes qui partent de Compiègne pour Auschwitz. C’est le récit d’un départ vers l’inconnu, l’horreur. Certaines reviendront, 49. Certaines reviendront et témoigneront. Charlotte Delbo, avec l’aide de certaines camarades rescapées, nous fait le portrait de ces 230 femmes déportées. Aujourd’hui nous voulons faire entendre ces voix disparues, comme un écho à travers le temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-12T19:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-12T21:30:00.000+01:00

01 53 01 18 04 antennesud@memorialdelashoah.org

Espace Diversités Laïcité de Toulouse 38 Rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne



