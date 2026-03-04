Lecture musicale : le Facile à Lire mis en scène, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles
Lecture musicale : le Facile à Lire mis en scène Mercredi 25 mars, 11h00 Bibliothèque Municipale de Bègles Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-25T11:00:00+01:00 – 2026-03-25T12:00:00+01:00
Fin : 2026-03-25T11:00:00+01:00 – 2026-03-25T12:00:00+01:00
Avec Manuela Azevedo et Quentin Gendrot
> Cie le Coin Tranquille
Bibliothèque Municipale de Bègles 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine
Laissez-vous porter par une lecture théâtralisée pleine de voix et d’émotion ! La comédienne Manuela Azevedo vous fait découvrir les cinq livres du Prix Facile à Lire