Lecture musicale • Le Petit Prince Médiathèque de Cusset Cusset

Lecture musicale • Le Petit Prince

Médiathèque de Cusset 8 rue du Président Wilson Cusset Allier

Début : 2025-11-04 18:30:00

fin : 2025-11-04

2025-11-04

La Médiathèque de Cusset vous invite à redécouvrir le Petit Prince, chef d’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, à travers la voix de Jean-Emmanuel Stamm, passionné et grand collectionneur.

Médiathèque de Cusset 8 rue du Président Wilson Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 11 bibliotheque.cusset@ville-cusset.fr

English :

The Médiathèque de Cusset invites you to rediscover The Little Prince, Antoine de Saint-Exupéry’s masterpiece, through the voice of Jean-Emmanuel Stamm, a passionate collector.

German :

Die Mediathek in Cusset lädt Sie ein, den Kleinen Prinzen, das Meisterwerk von Antoine de Saint-Exupéry, durch die Stimme von Jean-Emmanuel Stamm, einem leidenschaftlichen Sammler, wiederzuentdecken.

Italiano :

La biblioteca multimediale Cusset vi invita a riscoprire Il Piccolo Principe, il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, attraverso la voce di Jean-Emmanuel Stamm, un appassionato collezionista.

Espanol :

La biblioteca multimedia Cusset le invita a redescubrir El Principito, la obra maestra de Antoine de Saint-Exupéry, en la voz de Jean-Emmanuel Stamm, un apasionado coleccionista.

