Lecture musicale Le printemps Médiathèque Intercommunale Emile Vivier La Haye-Pesnel mercredi 1 avril 2026.
Médiathèque Intercommunale Emile Vivier 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel Manche
Début : 2026-04-01 16:30:00
fin : 2026-04-01 17:15:00
2026-04-01
En partenariat avec l’Ecole Intercommunale de Musique.
Des lectures sur le thème du printemps, mises en musique par les élèves de l’éveil musical de l’Ecole Intercommunale de Musique de la Haye-Pesnel !
Tout public Réservation conseillée au 02 33 51 07 75 ou sur mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr .
