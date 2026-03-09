Lecture musicale Le printemps Médiathèque Intercommunale Emile Vivier La Haye-Pesnel

Lecture musicale Le printemps

Médiathèque Intercommunale Emile Vivier 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 16:30:00

fin : 2026-04-01 17:15:00

Date(s) :

2026-04-01

En partenariat avec l’Ecole Intercommunale de Musique.

Des lectures sur le thème du printemps, mises en musique par les élèves de l’éveil musical de l’Ecole Intercommunale de Musique de la Haye-Pesnel !

Tout public Réservation conseillée au 02 33 51 07 75 ou sur mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr .

Médiathèque Intercommunale Emile Vivier 8c Rue de la Libération La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

