Lecture musicale Le Prophète de Khalil Gibran Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer

Lecture musicale Le Prophète de Khalil Gibran Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer vendredi 11 juillet 2025.

Lecture musicale Le Prophète de Khalil Gibran

Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer Calvados

Début : 2025-07-11 18:00:00

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Le comédien Eriq Ebouaney et le musicien Didier Lefebvre s’unissent pour donner vie au chef-d’œuvre poétique de Khalil Gibran, Le Prophète.

Entre lecture vibrante et création musicale improvisée, cette performance unique, mise en espace par Lucy Harrison, vous plonge dans un moment suspendu, où les mots, les sons et les silences résonnent en parfaite harmonie.

Gratuit, sans réservation.

Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 16 26

English : Lecture musicale Le Prophète de Khalil Gibran

Actor Eriq Ebouaney and musician Didier Lefebvre join forces to bring Khalil Gibran?s poetic masterpiece, The Prophet, to life.

Between a vibrant reading and an improvised musical creation, this unique performance, directed by Lucy Harrison, plunges you into a suspended moment, where words, sounds and silences resonate in perfect harmony.

Free, no reservation required.

German : Lecture musicale Le Prophète de Khalil Gibran

Der Schauspieler Eriq Ebouaney und der Musiker Didier Lefebvre haben sich zusammengetan, um Khalil Gibrans poetisches Meisterwerk Der Prophet zum Leben zu erwecken.

Diese einzigartige Performance, die von Lucy Harrison inszeniert wurde, ist eine Mischung aus vibrierender Lesung und improvisierter Musik und lässt Sie in einen schwebenden Moment eintauchen, in dem Worte, Klänge und Stille in perfekter Harmonie erklingen.

Kostenlos, keine Reservierung erforderlich.

Italiano :

L’attore Eriq Ebouaney e il musicista Didier Lefebvre uniscono le forze per dare vita al capolavoro poetico di Khalil Gibran, Il Profeta.

A metà tra una lettura vibrante e una creazione musicale improvvisata, questo spettacolo unico, diretto da Lucy Harrison, vi immergerà in un momento sospeso, dove parole, suoni e silenzi risuonano in perfetta armonia.

Gratuito, non è necessaria la prenotazione.

Espanol :

El actor Eriq Ebouaney y el músico Didier Lefebvre unen sus fuerzas para dar vida a la obra maestra de la poesía de Khalil Gibran, El Profeta.

A medio camino entre una lectura vibrante y una creación musical improvisada, esta representación única, dirigida por Lucy Harrison, le sumerge en un momento de suspensión, en el que palabras, sonidos y silencios resuenan en perfecta armonía.

Gratis, sin reserva previa.

