Lecture musicale Le soleil et les fleurs

Médiathèque Le Sereine Précy-sous-Thil Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 21:00:00

Date(s) :

2026-01-23

À l’occasion des Nuits de la lecture, une invitation à découvrir les mots de Rupi Kaur, jeune autrice canadienne d’origine indienne.

Sa poésie, libre et universelle, aborde la féminité, l’amour, la perte et la guérison. Elle rencontre un vif succès à travers le monde.

Un voyage sensible porté par une comédienne et un violoniste.

Cie L’enchantement de la mandarine

avec Nathalie Guéraud et Pierre-Olivier Fernandez .

Médiathèque Le Sereine Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 71 85 mediatheque@ccterres-auxois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecture musicale Le soleil et les fleurs

L’événement Lecture musicale Le soleil et les fleurs Précy-sous-Thil a été mis à jour le 2025-12-16 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)