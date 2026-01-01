Lecture musicale Le soleil et les fleurs Précy-sous-Thil
Lecture musicale Le soleil et les fleurs Précy-sous-Thil vendredi 23 janvier 2026.
Médiathèque Le Sereine Précy-sous-Thil Côte-d’Or
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23 21:00:00
2026-01-23
À l’occasion des Nuits de la lecture, une invitation à découvrir les mots de Rupi Kaur, jeune autrice canadienne d’origine indienne.
Sa poésie, libre et universelle, aborde la féminité, l’amour, la perte et la guérison. Elle rencontre un vif succès à travers le monde.
Un voyage sensible porté par une comédienne et un violoniste.
Cie L’enchantement de la mandarine
avec Nathalie Guéraud et Pierre-Olivier Fernandez .
Médiathèque Le Sereine Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 71 85 mediatheque@ccterres-auxois.fr
