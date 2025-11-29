Lecture musicale : Les Promesses orphelines, avec Gilles Marchand et Emmanuel Gross La Fabrique de la Solidarité Paris

Lecture musicale : Les Promesses orphelines, avec Gilles Marchand et Emmanuel Gross La Fabrique de la Solidarité Paris samedi 29 novembre 2025.

Une lecture musicale

Depuis Requiem pour une apache (2020), l’écrivain Gilles Marchand propose pour chacun de ses livres une lecture musicale avec le musicien Emmanuel Gross.

Le précédent spectacle, Le Soldat désaccordé (2022), a été joué dans toute la France et au théâtre de l’Étoile du Nord à Paris.

Pour ses lectures, le duo se partage l’accompagnement musical à l’aide de plusieurs instruments : violon, guitares (électrique et cigarebox), flûte traversière, boite à rythme, percussions (pads, kalimba), pédales d’effets, looper, scie musicale. Mélange de tradition et d’électronique pour composer une musique spécialement conçue pour cette lecture.

Les Promesses orphelines

On racontait qu’on allait marcher sur la Lune, on disait qu’en l’an 2000 on se déplacerait en voiture volante. On parlait d’un Aérotrain capable de battre tous les records de vitesse.

Mais comment participer à tout ça quand on vit, comme Gino, au fin fond d’un village de l’Orléanais, quand le bulletin scolaire est en berne, quand on se demande comment séduire Roxane, la fille entrevue au bal du village des années plus tôt ?

Gilles Marchand, fidèle à ses personnages toujours en décalage, nous offre une traversée poétique des Trente glorieuses par un jeune idéaliste, la tête pleine de rêves plus grands que lui, acteur à sa manière d’un monde en accélération où le bonheur pour tous semblait à portée de main.

Sorti le 22 août 2025, Gilles Marchand, Les Promesses orphelines, éditions Aux Forges de Vulcain

Les artistes

Gilles Marchand, écrivain, a publié son premier roman, Le Roman de Bolaño en 2015 (éditions du Sonneur), écrit en collaboration avec Éric Bonnargent.

Il rejoint les éditions Aux forges de Vulcain en 2016 : Une bouche sans personne (2016) sélectionné parmi les Talents à suivre par les libraires de Cultura, prix des libraires indépendants Libr’à Nous en 2017, prix du Meilleur Roman des lecteurs de Points 2018 ; Un funambule sur le sable (2017). Son recueil de nouvelles Des mirages plein les poches (2018) obtient le Prix du premier recueil de la SGDL en 2018 ; Requiem pour une apache (2020) ; Son roman précédent, Le Soldat désaccordé a remporté un très grand succès critique et public, et de nombreux prix, parmi lesquels le Prix Eugène Dabit du roman populiste, le Prix Naissance d’une œuvre, le Prix des libraires 2023.

Il a été batteur dans plusieurs groupes de rock et a écrit des paroles de chansons.

Emmanuel Gross, violoniste et altiste, a obtenu plusieurs prix de conservatoire. Il est régulièrement l’invité de grands festivals de musique classique. Membre depuis sa création de l’ensemble « Double Sens » sous l’égide du violoniste Nemanja Radulović (victoire de la musique 2014), il se produit sur les grandes scènes internationales et a enregistré plusieurs disques chez Universal, Deutsche Grammophon et plus récemment Warner.

Organisation

De manière exceptionnelle, la lecture est délocalisée dans la salle Agora de la Fabrique de la solidarité, à l’endroit même où a commencé l’histoire de la bibliothèque en 1875.

Ouverture des portes à 16h, spectacle à 16h30, durée environ 1h

Dédicace à l’issue du spectacle.

Crédit photo : Vincent Muller

Couverture : Elena Vieillard

À l’occasion de son 150e anniversaire, la bibliothèque Charlotte Delbo accueille Gilles Marchand et Emmanuel Gross pour leur lecture musicale du roman Les Promesses orphelines.

Le samedi 29 novembre 2025

de 16h30 à 18h00

gratuit

Inscription auprès des bibliothécaires, par téléphone ou par courriel.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-29T17:30:00+01:00

fin : 2025-11-29T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-29T16:30:00+02:00_2025-11-29T18:00:00+02:00

La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque 75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris

Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)

Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)

Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo