Lecture Musicale – Lettres à un jeune poète et poèmes de Rainer Maria Rilke Maison Heinrich Heine Paris

À l’automne 1902, Rainer Maria Rilke reçoit une lettre d’un jeune poète inconnu, Franz Xaver Kappus. Il y répond en février 1903, alors qu’il travaille à sa monographie sur Rodin. Cette correspondance légendaire se poursuit jusqu’en 1909.

Pour commémorer les cent ans de la disparition de cet immense poète,

les élèves et alumni du Lycée Franco-Allemand ont choisi de porter à la

scène des extraits de ces lettres en allemand. À travers ce grand texte,

un autre anniversaire sera également célébré : celui de la création de

leur établissement, il y a cinquante ans.

En allemand et en français.

Avec :

Philippe Bertin : lecteur public et photographe-plasticien

Pierre Landy : Violoncelliste

En partenariat avec:

Ministère de l’éducation nationale

ZFA

Lycée franco-allemand Buc

Organisé par :

Marianne Hoock-Douilly : Professeure d’allemand au Lycée Franco-Allemand de Buc (LFA).

Lisa Rech: Professeure d’allemand au lycée Franco-Allemand de Buc (LFA).

À l’occasion du centenaire de la disparition de Rainer Maria Rilke et des cinquante ans du Lycée Franco-Allemand, élèves et alumni font revivre sur scène, en allemand, des extraits de sa correspondance légendaire avec Franz Xaver Kappus.

Le jeudi 22 janvier 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/lettres-a-un-jeune-poete-et-poemes-de-rainer-maria-rilke/



