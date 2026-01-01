Lecture Musicale – Lettres à un jeune poète et poèmes de Rainer Maria Rilke Maison Heinrich Heine Paris
Lecture Musicale – Lettres à un jeune poète et poèmes de Rainer Maria Rilke Maison Heinrich Heine Paris jeudi 22 janvier 2026.
À l’automne 1902, Rainer Maria Rilke reçoit une lettre d’un jeune poète inconnu, Franz Xaver Kappus. Il y répond en février 1903, alors qu’il travaille à sa monographie sur Rodin. Cette correspondance légendaire se poursuit jusqu’en 1909.
Pour commémorer les cent ans de la disparition de cet immense poète,
les élèves et alumni du Lycée Franco-Allemand ont choisi de porter à la
scène des extraits de ces lettres en allemand. À travers ce grand texte,
un autre anniversaire sera également célébré : celui de la création de
leur établissement, il y a cinquante ans.
En allemand et en français.
Avec :
Philippe Bertin : lecteur public et photographe-plasticien
Pierre Landy : Violoncelliste
En partenariat avec:
Ministère de l’éducation nationale
ZFA
Lycée franco-allemand Buc
Organisé par :
Marianne Hoock-Douilly : Professeure d’allemand au Lycée Franco-Allemand de Buc (LFA).
Lisa Rech: Professeure d’allemand au lycée Franco-Allemand de Buc (LFA).
À l’occasion du centenaire de la disparition de Rainer Maria Rilke et des cinquante ans du Lycée Franco-Allemand, élèves et alumni font revivre sur scène, en allemand, des extraits de sa correspondance légendaire avec Franz Xaver Kappus.
Le jeudi 22 janvier 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit Tout public.
Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/lettres-a-un-jeune-poete-et-poemes-de-rainer-maria-rilke/ https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine
