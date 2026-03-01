Lecture musicale L’Ingénu Médiathèque François Mitterrand Saintes

Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime

Début : 2026-03-21 16:00:00
fin : 2026-03-21

2026-03-21

Lecture musicale L’Ingénu d’après le conte philosophique et satirique de Voltaire.
Musical reading: L?Ingénu, based on Voltaire?s philosophical and satirical tale.

