Lecture musicale L’invention des dimanches

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 18:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27 2026-02-28

En 2022, Marie Détrée et Gwenaëlle Abolivier sortent aux éditions du Rouergue le magnifique album jeunesse L’invention des dimanches.

Ce livre raconte un grand voyage la vie à bord d’un bateau avec ce temps qui s’écoule de façon si particulière, oscillant entre moments d’ennui, de silence, de gestes répétés et de journées à patienter. Il faut dans cette navigation au long-cours composer avec une élasticité particulière du temps et accepter d’y perdre ses repères. C’est pour cette raison que les marins décident, de façon aléatoire, d’un jour de repos ils inventent le dimanche.

Les deux autrices en proposent aujourd’hui une version vivante entre lecture, projection d’images et improvisation musicale en direct. Une forme hybride qui permet de se laisser embarquer pour un voyage maritime et poétique, avec la complicité de Louis Détrée à la musique.

En famille Durée 45 min

Réservation obligatoire .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecture musicale L’invention des dimanches

L’événement Lecture musicale L’invention des dimanches Le Havre a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie