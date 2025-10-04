Lecture musicale: Litté’vox Médiathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer

Lecture musicale: Litté’vox Médiathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer samedi 4 octobre 2025.

Lecture musicale: Litté’vox

Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 11:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Julie, la hulotte, vous présente une lecture rythmée et vivante pour la rentrée littéraire à la Plaine-sur-mer.

Julie, la hulotte, vous présente les livrres de la rentrée littéraire sous la forme d’un spectacle rythmé et vivant, dans le but de vous faire entrer dans des textes dont vous entendrez moins parler. Ces livres des lisières, publiés avec passion et engagement, méritent une mise en lumière radieuse grâce à une lecture musicale avec Colin Shade.

Infos pratiques

durée de l’animation environ 1h

gratuit

public adulte

Retrouvez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .

Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 81 92 mediatheque@laplainesurmer.fr

English :

Julie, the owl, presents a lively, rhythmic reading for the new literary season at La Plaine-sur-mer.

German :

Julie, die Eule, präsentiert Ihnen eine rhythmische und lebendige Lesung zum Beginn des literarischen Herbstes in La Plaine-sur-mer.

Italiano :

Julie, l’allocco, vi propone una lettura vivace e ritmata per inaugurare la nuova stagione letteraria di La Plaine-sur-mer.

Espanol :

Julie, el cárabo, le propone una lectura animada y rítmica para marcar el inicio de la nueva temporada literaria en La Plaine-sur-mer.

L’événement Lecture musicale: Litté’vox La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-05 par I_OT Pornic