LECTURE MUSICALE  MAIS QUI SONT DONC TOUS CES GENS ? CARTES POSTALES ET PHOTOS DE FAMILLE  par ARCHITECTES DE NOS RÊVES Magasin numéro 3 (MN3) Belfort vendredi 10 octobre 2025.

Magasin numéro 3 (MN3) 26 Rue Président Roosevelt Belfort Territoire de Belfort

Gratuit
Début : 2025-10-10 20:30:00
2025-10-10

Compilatrice, interprète : Angèle Casanova
Compositrice, harpiste : Séverine Nest
Dans le cadre du projet annuel du MN3 :  Mon album de cartes postales  Adultes

Angèle et Séverine ouvrent des malles remplies de souvenirs oubliés, qui parlent de gens morts depuis longtemps, dont plus personne ne connaît le visage. Venez découvrir leurs histoires, et celles que les vivants inventent sur eux.   .

Magasin numéro 3 (MN3) 26 Rue Président Roosevelt Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 18 17 39  contact@mn3belfort.fr

