LECTURE MUSICALE MAIS QUI SONT DONC TOUS CES GENS ? CARTES POSTALES ET PHOTOS DE FAMILLE par ARCHITECTES DE NOS RÊVES
LECTURE MUSICALE MAIS QUI SONT DONC TOUS CES GENS ? CARTES POSTALES ET PHOTOS DE FAMILLE par ARCHITECTES DE NOS RÊVES
Magasin numéro 3 (MN3) Belfort
Gratuit
2025-10-10 20:30:00
2025-10-10
Compilatrice, interprète : Angèle Casanova
Compositrice, harpiste : Séverine Nest
Dans le cadre du projet annuel du MN3 : Mon album de cartes postales Adultes
Angèle et Séverine ouvrent des malles remplies de souvenirs oubliés, qui parlent de gens morts depuis longtemps, dont plus personne ne connaît le visage. Venez découvrir leurs histoires, et celles que les vivants inventent sur eux. .
Magasin numéro 3 (MN3) 26 Rue Président Roosevelt Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 18 17 39 contact@mn3belfort.fr
