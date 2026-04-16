Lecture musicale : maisons de sable Rhinau
vendredi 16 octobre 2026 · Rhinau
Informations pratiques
Rhinau
Lecture musicale : maisons de sable
3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-16 19:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Lecture musicale écrite et lue par Clotilde Pratt, avec Ali Saal aux instruments et chants traditionnels du Maghreb. De Ouarzazate à Figuig, 800 km à pied à travers le Sahara marocain : ici chaque goutte d’eau est précieuse, chaque objet porté vital, chaque rencontre un miracle. Une évasion au pays du sable, des silences et de l’immensité. .
3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 88 45 mediatheque.rhinau@cc-erstein.fr
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English :
L’événement Lecture musicale : maisons de sable Rhinau a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme du Grand Ried
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