Informations pratiques

Rhinau

Lecture musicale : maisons de sable

3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-16 19:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Lecture musicale écrite et lue par Clotilde Pratt, avec Ali Saal aux instruments et chants traditionnels du Maghreb. De Ouarzazate à Figuig, 800 km à pied à travers le Sahara marocain : ici chaque goutte d’eau est précieuse, chaque objet porté vital, chaque rencontre un miracle. Une évasion au pays du sable, des silences et de l’immensité. .

3 rue de l’Hôtel de ville Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 88 45 mediatheque.rhinau@cc-erstein.fr

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English :

L’événement Lecture musicale : maisons de sable Rhinau a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme du Grand Ried