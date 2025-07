Lecture musicale 65700 Maubourguet

Début : 2025-07-03 18:30:00

fin : 2025-07-03 21:00:00

2025-07-03

Arielle et Clara de la Compagnie MYSOGENIAL présentent des extraits en Espagnol et en Français de 2 romans écrits par Clara lesquels sont accompagnés à la Guitare par Alain PELAT et Michaël WATTS. Une dédicace des livres suivra la lecture.

65700 5 Rue du Corps Franc Pommiès Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 09 38 48 chantal.maumus@gmail.com

English :

Arielle and Clara from Compagnie MYSOGENIAL present extracts in Spanish and French from 2 novels written by Clara, accompanied on guitar by Alain PELAT and Michaël WATTS. A book signing will follow the reading.

German :

Arielle und Clara von der Compagnie MYSOGENIAL präsentieren spanische und französische Auszüge aus zwei von Clara geschriebenen Romanen, die von Alain PELAT und Michaël WATTS auf der Gitarre begleitet werden. Im Anschluss an die Lesung werden die Bücher signiert.

Italiano :

Arielle e Clara della Compagnie MYSOGENIAL presentano estratti in spagnolo e francese di due romanzi scritti da Clara, accompagnate alla chitarra da Alain PELAT e Michaël WATTS. Alla lettura seguirà la firma del libro.

Espanol :

Arielle y Clara de la Compagnie MYSOGENIAL presentan extractos en español y francés de 2 novelas escritas por Clara, acompañadas a la guitarra por Alain PELAT y Michaël WATTS. Tras la lectura, se procederá a la firma de libros.

