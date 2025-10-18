Lecture musicale Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy
Lecture musicale Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy samedi 18 octobre 2025.
Lecture musicale
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
« La ruée vers Jack ». Dans le cadre des « 24h du livre », ballade parlée, ponctuée de musiques et de chansons originales.
19h accueil et petite restauration
20h30 spectacle
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
« La ruée vers Jack ». As part of the « 24h du livre », a spoken ballad, punctuated by music and original songs.
7pm: welcome and light refreshments
8:30pm: show
German :
« Der Ansturm auf Jack ». Im Rahmen der « 24h du livre », gesprochene Ballade, unterbrochen von Musik und originellen Liedern.
19 Uhr: Empfang und kleiner Imbiss
20.30 Uhr: Aufführung
Italiano :
« La ruée vers Jack ». Nell’ambito della « 24h dei libri », una ballata parlata, scandita da musica e canzoni originali.
ore 19.00: ricevimento e rinfresco
ore 20.30: spettacolo
Espanol :
« La ruée vers Jack ». En el marco de las « 24h de libros », una balada hablada, puntuada por música y canciones originales.
19.00 h: recepción y aperitivo
20.30 h: espectáculo
