Lecture musicale Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Lecture musicale Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy samedi 18 octobre 2025.

Lecture musicale

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

« La ruée vers Jack ». Dans le cadre des « 24h du livre », ballade parlée, ponctuée de musiques et de chansons originales.

19h accueil et petite restauration

20h30 spectacle

.

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

« La ruée vers Jack ». As part of the « 24h du livre », a spoken ballad, punctuated by music and original songs.

7pm: welcome and light refreshments

8:30pm: show

German :

« Der Ansturm auf Jack ». Im Rahmen der « 24h du livre », gesprochene Ballade, unterbrochen von Musik und originellen Liedern.

19 Uhr: Empfang und kleiner Imbiss

20.30 Uhr: Aufführung

Italiano :

« La ruée vers Jack ». Nell’ambito della « 24h dei libri », una ballata parlata, scandita da musica e canzoni originali.

ore 19.00: ricevimento e rinfresco

ore 20.30: spettacolo

Espanol :

« La ruée vers Jack ». En el marco de las « 24h de libros », una balada hablada, puntuada por música y canciones originales.

19.00 h: recepción y aperitivo

20.30 h: espectáculo

L’événement Lecture musicale Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon