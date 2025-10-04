Lecture musicale Médiathèque Elsa Triolet Aytré

Lecture musicale Médiathèque Elsa Triolet Aytré samedi 4 octobre 2025.

Lecture musicale Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque Elsa Triolet Charente-Maritime

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Lecture musicale

Les Poux Symphoniques – Production Hirsutes

La médiathèque Elsa-Triolet participe à la 2e édition des Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques. Pour cette occasion elle a convié Les Poux Symphoniques qui proposeront des lectures musicales.

A 15h00, pour les enfants de 6 à 9 ans. Ils partageront « La musique du livre ».

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Médiathèque Elsa Triolet 12 Rue de la gare 17440 Aytré Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546301907 http://www.aytre.fr

Biblis en folie 2025

@lespouxsymphoniques