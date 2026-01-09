Lecture musicale Mississippi sauvage avec La Hulotte Bibliothèque La Plaine-sur-Mer

Lecture musicale Mississippi sauvage avec La Hulotte

Bibliothèque 2 rue de la Mairie La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2026-03-12 18:00:00

fin : 2026-03-12 19:15:00

2026-03-12

Naviguez sur le Mississippi et découvrez son vrai visage entre musique et lecture à Préfailles !

Dans le cadre du Festival Errances sur le thème Les Rives du Mississippi , la bibliothèque de Préfailles vous propose une lecture musicale avec Julie, La Hulotte.

Cette aventure éco-poétique et socio-écologique fait prendre conscience de l’importance à porter attention à ce qui nous entourent faune, flore, humains et non humains.

Bref résumé

Ce spectacle éco-poétique suit le cours du Mississippi, de sa source à son embouchure. Le fleuve y devient un narrateur vivant, témoignant aussi bien des enjeux écologiques que de son lien intime avec les hommes. Une lecture musicale où le rythme de l’eau dicte la langue et raconte l’histoire d’un territoire en mouvement.

Bon à savoir

Dès 15 ans

Bibliothèque 2 rue de la Mairie La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique

English :

Sail the Mississippi and discover its true face through music and reading in Préfailles!

L'événement Lecture musicale Mississippi sauvage avec La Hulotte La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-09