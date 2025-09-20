Lecture musicale : mots de la foule & foule de mots ! Quai des savoirs Toulouse

Lecture musicale : mots de la foule & foule de mots ! Quai des savoirs Toulouse samedi 20 septembre 2025.

Lecture musicale : mots de la foule & foule de mots ! 20 et 21 septembre Quai des savoirs Haute-Garonne

Gratuit, retrait du billet sur place le jour même dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:39:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:39:00

La foule festive, la foule qui engorge les rues, la foule des badauds, la foule des catastrophes, des manifestations, des cérémonies. Bataillons, hordes ou troupeaux humains. Qu’est ce qui nous assemble, nous rassemble ? Cette lecture musicale offre un florilège des plus belles pages des romans de Laurent Mauvignier, Chuck Wendig, Kim Stanley, Mehdi Moussaïd, Malcolm Gladwell. C’est passionnant, enivrant comme le refrain de Piaf. Laissons-nous emporter : « Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j’entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi ».

Une lecture concert produite par la Cie Paradis-Éprouvette, avec Rebecca Féron, harpe et voix ; Marc Fauroux, lecteur.

Dates et horaires : samedi 20/09 à 15h et 17h (40min)

Quai des savoirs 39 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 http://www.quaidessavoirs.fr http://www.facebook.com/quaidessavoirs Le Quai des Savoirs est un centre dédié à la diffusion et au partage de la culture scientifique, technique et industrielle. Son objectif principal est d’initier le public aux sciences à travers une approche pluridisciplinaire. En favorisant la démarche scientifique, en éveillant la curiosité, en encourageant l’esprit critique et en stimulant l’imaginaire, le quai des savoirs souhaite rendre les sciences accessibles au plus grand nombre.

Grâce à la collaboration de nombreux acteurs de la culture scientifique, le Quai des Savoirs conçoit et développe des formats de médiation innovants et participatifs. Ces initiatives permettent d’aborder les sciences d’une manière différente et de partager les outils et les initiatives qui font évoluer nos sociétés.

Le Quai des Savoirs propose des expositions, des événements, des rencontres et des échanges de connaissances autour des sciences et de l’avenir. Il accueille également les enfants au quai des petits et organise des actions « hors les murs » sur le territoire métropolitain.

Les horaires d’ouverture du Quai des Savoirs sont du lundi au dimanche, de 10h à 18h (fermé le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre). Les tarifs d’accès à l’exposition temporaire sont de 7 euros (tarif plein) et 5 euros (tarif réduit). Le Quai des Savoirs est également accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ne manquez pas de visiter le Quai des petits, où les enfants pourront découvrir des activités passionnantes, avec un tarif d’entrée de 3 euros. Le Quai des petits est ouvert de 10h à 18h les mercredis, samedis et dimanches, ainsi que tous les jours pendant les vacances scolaires. Métro ligne B (stations Carmes ou Palais de Justice). Tranway T1 et T2 (terminus Palais de Justice). Bus ligne 1 (arrêt Grand Rond / Jardin Royal). Ligne 2 et 10 (arrêt Grand Rond / Jardin des Plantes). Ligne12 (arrêt Palais de Justice) et ligne 29 (terminus Grand Rond).

© Paradis Eprouvette