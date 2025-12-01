Lecture Musicale Noël Pile Poil Place de la Libération Riscle

Lecture Musicale Noël Pile Poil

Place de la Libération Médiathèque Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-19 18:00:00

Durand 40 minutes, grâce au Collectif blOp plongez dans la magie de Noël avec des lectures d’ouvrage de Noël, en musique, avec Jean-Philippe Tomasini à la guitare et Fred Jouveaux pour le texte et aux percussions.

L’association Collectif blOp a une pratique de création artistique contemporaine en direction principalement du jeune public par la réalisation de lectures musicales à partir d’albums de littérature pour la jeunesse.

A partir de 4 ans.

Entrée libre et gratuite. Inscription appréciée.

Place de la Libération Médiathèque Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 43 mediatheque.riscle@gmail.com

English :

For 40 minutes, thanks to Collectif blOp, immerse yourself in the magic of Christmas with readings from Christmas books, set to music, with Jean-Philippe Tomasini on guitar and Fred Jouveaux on text and percussion.

The Collectif blOp association is dedicated to contemporary artistic creation, mainly for young audiences, through the production of musical readings based on children’s literature.

Ages 4 and up.

Free admission. Registration appreciated.

