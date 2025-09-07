Lecture musicale : Ode à la vie et à la liberté. La poésie de Zuzanna Ginczanka Mémorial de la Shoah Paris

Lecture musicale : Ode à la vie et à la liberté. La poésie de Zuzanna Ginczanka Mémorial de la Shoah Paris dimanche 7 septembre 2025.

Née en 1917 à Kyiv dans une famille juive russe assimilée, Zuzanna Ginczanka affirme très tôt son indépendance et sa liberté de sujet féminin et poète. Poète prodigue, ses premiers textes témoignent de sa joie de vivre, de son amour pour la nature et de sa découverte de la sensualité. Dans la Varsovie des années 1930, elle est proche de l’écrivain Witold Gombrowicz et du poète Julian Tuwim. L’antisémitisme et le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale la condamnent à une fuite incessante et transforment son œuvre désormais marquée par les thématiques de l’errance, la misère, l’exclusion, et un sentiment d’étrangéité du fait de sa judéité. Dénoncée, arrêtée et emprisonnée à Cracovie, Zuzanna est fusillée au camp de Płaszów le 5 mai 1944.

Elle avait 27 ans.

Avec Agnès Desarthe, écrivaine et traductrice, Małgorzata Bańka, comédienne, chanteuse vocaliste et pianiste, Isabelle Macor, traductrice, essayiste, auteure de poèmes et proses, chercheuse en littératures comparées, et Agnieszka Zielińska, musicienne compositrice, bouzouki.

À l’occasion de la parution de « Les Centaures & autres poèmes » de Zuzanna Ginczanka, traduit du polonais, postfacé et doté de notes contextuelles et de documents d’archives par Isabelle Macor, La Barque, 2024.

Le dimanche 07 septembre 2025

de 17h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l'Asnier 75004 Paris

