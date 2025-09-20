Lecture musicale | Oum Kalthoum & nous Institut du monde arabe de Tourcoing Tourcoing

Lecture musicale | Oum Kalthoum & nous 20 et 21 septembre Institut du monde arabe de Tourcoing Nord

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

« Tout le monde, quelque part dans sa mémoire, garde une trace d’Oum Kalthoum. Une voix, un refrain, une soirée en famille. Ou, dans mon cas, le silence d’un père bouleversé. Qui est cette femme dont les chansons traversent les générations, les langues, les frontières et que dont je découvre l’existence au tournant de l’adolescence ? Pourquoi tant d’hommes et de femmes connaissent ses paroles par cœur, sans toujours savoir pourquoi ? Avec ce texte, à partir d’entretiens, j’ai voulu revisiter l’icône, la légende, mais aussi la femme derrière le voile de la gloire. Et ce faisant, la remettre au coeur du matrimoine commun. » Samira El Ayachi

Textes et lecture Samira El Ayachi

Oud Kamal Lmimouni

En co-production avec Mademoiselle S.

En partenariat avec HF+ Hauts-de-France

Dans le cadre des Journées du matrimoine

Institut du monde arabe de Tourcoing 9 rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 28 35 04 00 http://ima-tourcoing.fr Centre culturel installé dans l'ancienne école de natation de Tourcoing, l'Institut du monde arabe-Tourcoing a pour mission de promouvoir les cultures du monde arabe en présentant expositions, concerts, conférences et actions éducatives en région Hauts-de-France.

Le Chant d’Oum Kalthoum © Aicha Zarrouk, 2025