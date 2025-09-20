Lecture musicale | Oum Kalthoum & nous Tourcoing

Lecture musicale | Oum Kalthoum & nous

9 rue Gabriel Péri Tourcoing Nord

Début : 2025-09-20 15:30:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Tout le monde, quelque part dans sa mémoire, garde une trace d’Oum Kalthoum. Une voix, un refrain, une soirée en famille. Ou, dans mon cas, le silence d’un père bouleversé. Qui est cette femme dont les chansons traversent les générations, les langues, les frontières et que dont je découvre l’existence au tournant de l’adolescence ? Pourquoi tant d’hommes et de femmes connaissent ses paroles par cœur, sans toujours savoir pourquoi ? Avec ce texte, à partir d’entretiens, j’ai voulu revisiter l’icône, la légende, mais aussi la femme derrière le voile de la gloire. Et ce faisant, la remettre au coeur du matrimoine commun. Samira El Ayachi

Textes et lecture **Samira El Ayachi**

Oud **Kamal Lmimouni**

_En co-production avec Mademoiselle S._

_En partenariat avec HF+ Hauts-de-France_

_Dans le cadre des Journées du matrimoine_

[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/lecture-musicale-oum-kalthoum-nous/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/lecture-musicale-oum-kalthoum-nous/) .

9 rue Gabriel Péri Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

