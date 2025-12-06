Lecture musicale Pasternak Tsetaeva Sérigny Belforêt-en-Perche
Lecture musicale Pasternak Tsetaeva Sérigny Belforêt-en-Perche samedi 6 décembre 2025.
Lecture musicale Pasternak Tsetaeva
Sérigny Le Tertre Belforêt-en-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Vivre dans le feu, écrits poétiques et extraits de lettres entre Marina Tsetaeva et Boris Pasternak, par Claire Hennault et Serge Dahan, avec Tatsiana Zakharava-Dahan au piano.
Durée environ 1h15 .
Sérigny Le Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27 maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr
English : Lecture musicale Pasternak Tsetaeva
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Lecture musicale Pasternak Tsetaeva Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2025-10-18 par CdC des Collines du Perche Normand