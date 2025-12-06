Lecture musicale Pasternak Tsetaeva Sérigny Belforêt-en-Perche

Lecture musicale Pasternak Tsetaeva

Sérigny Le Tertre Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Vivre dans le feu, écrits poétiques et extraits de lettres entre Marina Tsetaeva et Boris Pasternak, par Claire Hennault et Serge Dahan, avec Tatsiana Zakharava-Dahan au piano.

Durée environ 1h15 .

Sérigny Le Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27 maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr

English : Lecture musicale Pasternak Tsetaeva

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lecture musicale Pasternak Tsetaeva Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2025-10-18 par CdC des Collines du Perche Normand