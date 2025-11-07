Lecture musicale Peur bleue Médiathèque Louise Michel Allonnes

Lecture musicale Peur bleue

Médiathèque Louise Michel 57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes Sarthe

Peur bleue, lecture musicale proposée par la médiathèque Louise Michel, la Pérenne cie et l’établissement d’enseignement artistique. Lecture à trois voix par les bibliothécaires et le comédien Christian Brouard. Accompagnement musical par Anne Guillaume-Cetin (violoncelle) et Jean-Baptiste Rocheteau (saxophone). Gratuit. Tout public. Réservation conseillée au 02 43 80 52 07. .

English :

Peur bleue, a musical reading presented by the Louise Michel multimedia library, Pérenne cie and the art school.

German :

Peur bleue, eine musikalische Lesung, die von der Mediathek Louise Michel, der Pérenne cie und der Kunstschule angeboten wird.

Italiano :

Peur bleue, lettura musicale organizzata dalla biblioteca multimediale Louise Michel, da Pérenne cie e dalla scuola delle arti.

Espanol :

Peur bleue, lectura musical organizada por la biblioteca multimedia Louise Michel, la cia Pérenne y la escuela de artes.

