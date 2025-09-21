Lecture musicale « Pierre Loti, voyage en Terre-Sainte » Musée Hèbre Rochefort

Gratuit. Sans réservation. Dans la limite des places disponibles.

Pierre Loti en Terre-Sainte : un pèlerinage désenchanté

En 1894, Pierre Loti entreprend un voyage en Terre-Sainte. En traversant le Mont Sinaï, Jérusalem ou Nazareth, il espère secrètement retrouver une foi perdue. Ce périple s’avérera pourtant être un « décevant pèlerinage ».

De cette expérience naîtront trois ouvrages : Le Désert, Jérusalem et La Galilée, que nous vous invitons à découvrir lors de cette lecture musicale, proposée par le guide-conférencier Kevin Pearson, accompagné du musicien Jérémie Arnal (flûte ney, saxophone, duduk).

Musée Hèbre 63 Avenue Charles de Gaulle, 17300 Rochefort, France Rochefort 17300 Centre Ville Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 33546829160 https://hebre.ville-rochefort.fr/ Collections de masques et de totems africains de la collection Lesson. Pièces océaniennes et des Iles marquises. Collections étrusques et grecques de la collection Campana. École de Michel Ange. École italienne. École française du XVIIe siècle. Cours Roy Bry (à 5 minutes). Parking gratuit de 807 places.

