Lecture musicale : « Quand la terre était plate » de Jean‑Claude Grumberg Mémorial de la Shoah Paris lundi 17 novembre 2025.

Seuil, 2025.

Après avoir consacré, il y a 20 ans, un ouvrage à son père, Zacharie, assassiné à Auschwitz-Birkenau, l’écrivain et dramaturge entreprend de raconte l’histoire de sa mère, Suzanne, née à Paris en 1907 de parents originaires de Brody en Galicie, dont, au départ, il ne sait pas grand-chose. Rassemblant ses propres souvenirs et les récits de son frère aîné, il dresse le portrait d’une femme courageuse et libre, qui éleva seule ses deux enfants. À travers Suzanne, ce sont deux guerres mondiales et un siècle de soupçons, de pogroms et d’exils que Jean-Claude Grumberg retrace non sans humour, pointant l’absurdité sous l’horreur.

Lecture d’extraits par Pierre Arditi, comédien, accompagné par Eric Slabiak et Frank Anastasio, musiciens.

Dans le cadre du Festival Paris en toutes lettres.

Le lundi 17 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

