Lecture musicale « Qui sera le plus rusé ? » Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 8 avril, 10h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur inscription

Un délicieux moment à déguster à la Médiathèque pour les enfants à partir de 4 ans. En partenariat avec Musique sur la Rive Sud.

Recette pour une savoureuse séance de Lecture musicale :

– prenez une bibliothécaire et une musicienne

– mélangez les grandes histoires et les p’tits sons

– saupoudrez avec des petites percussions et des chansons

– sans oublier un zeste de joie et de bonne humeur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-08T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-08T11:15:00.000+02:00

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0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/lecture/lecture-musicale-qui-sera-le-plus-ruse

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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