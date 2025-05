Lecture musicale | Ré-enchanter… Nouveaux récits sur le Quercy par Cyrille Atlan Les Echappées du Théâtre de l’Usine – Théâtre de l’Usine Saint-Céré, 15 juin 2025 18:00, Saint-Céré.

Lot

Dans le cadre du temps fort de la saison, « Les Échappées », du 10 au 15 juin 2025.

Durée 45 min

Venez entendre ces histoires écrites sous la dictée des vents, des eaux et des pierres du Quercy comme la rivière qui coule au fond de la vallée. Des lectures musicales et sensibles, en clôture des Échappées !

Distribution

Textes et lectures Cyrille Atlan et Aymeric Reumaux

Clarinette Pascal Demonsant

.

Théâtre de l’Usine 8 avenue du Docteur Roux

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

English :

As part of the season’s highlight, « Les Échappées », from June 10 to 15, 2025.

Duration: 45 min

Come and listen to these stories written under the dictates of the winds, waters and stones of Quercy like the river that flows at the bottom of the valley. Sensitive, musical readings to close the E?chappe?es!

Cast

Texts and readings: Cyrille Atlan and Aymeric Reumaux

Clarinet: Pascal Demonsant

German :

Im Rahmen des Saisonhöhepunkts « Les Échappées », vom 10. bis 15. Juni 2025.

Dauer 45 min

Hören Sie diese Geschichten, die unter dem Diktat des Windes, des Wassers und der Steine des Quercy geschrieben wurden wie der Fluss, der am Ende des Tals fließt. Musikalische und einfühlsame Lesungen als Abschluss der E?chappe?es!

Besetzung

Texte und Lesungen: Cyrille Atlan und Aymeric Reumaux

Klarinette: Pascal Demonsant

Italiano :

Nell’ambito dell’evento clou della stagione, « Les Échappées », dal 10 al 15 giugno 2025.

Durata: 45 minuti

Venite ad ascoltare queste storie scritte dai venti, dalle acque e dalle pietre del Quercy come il fiume che scorre in fondo alla valle. Letture musicali e sensibili per chiudere l’E?chappe?es!

Il cast

Testi e letture: Cyrille Atlan e Aymeric Reumaux

Clarinetto: Pascal Demonsant

Espanol :

En el marco del plato fuerte de la temporada, « Les Échappées », del 10 al 15 de junio de 2025.

Duración: 45 minutos

Venga a escuchar estas historias escritas por los vientos, las aguas y las piedras del Quercy, como el río que fluye en el fondo del valle. Lecturas musicales y sensitivas para clausurar las ¡Echappées!

Reparto

Textos y lecturas: Cyrille Atlan y Aymeric Reumaux

Clarinete: Pascal Demonsant

