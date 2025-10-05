Lecture musicale : Robert Badinter et le théâtre Mémorial de la Shoah Paris

Lecture musicale : Robert Badinter et le théâtre Mémorial de la Shoah Paris dimanche 5 octobre 2025.

« J’ai toujours aimé passionnément le théâtre. Au lendemain de la guerre, j’ai découvert son pouvoir d’envoûtement du troisième balcon où se juchaient les étudiants. Aux chefs‑d’œuvre classiques interprétés par des acteurs renommés s’ajoutaient à chaque saison des pièces nouvelles de ceux qu’on appelait alors les existentialistes : Sartre, Camus, Beauvoir, ou d’auteurs moins engagés : Anouilh, Aimé, Ionesco, Montherlant et bien d’autres encore. La jeunesse s’est enfuie, mais la passion du théâtre est demeurée. Une telle passion devait porter ses fruits. » — Robert Badinter

Avec Charles Berling, comédien et metteur en scène, Bérengère Warluzel, comédienne et Ami Flammer, violoniste.

Dans le cadre du cycle autour de l’entrée au Panthéon de Robert Badinter.

Le dimanche 05 octobre 2025

de 18h00 à 20h00

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

