Lecture Musicale – Semaine Nationale de la Petite Enfance, Médiathèque – Centre culturel Athanor, Guérande

Lecture Musicale – Semaine Nationale de la Petite Enfance Jeudi 19 mars, 17h30 Médiathèque – Centre culturel Athanor Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T17:30:00+01:00 – 2026-03-19T17:50:00+01:00

Fin : 2026-03-19T17:30:00+01:00 – 2026-03-19T17:50:00+01:00

Venez découvrir l’album Dans l’Herbe de Komato Sakaï et Yukiko Kato, mis en musique par Séverine Leroux et Géraldine Durand, au rythme des violons, de la guitare et plein d’autres petites percussions à découvrir.

« Yû-chan passe la journée au bord de la rivière avec son grand frère et ses parents. Ils l’appellent pour venir se tremper les pieds, mais la petite fille préfère suivre un joli papillon. Il s’envole, s’enfuit, virevolte ! La prairie sent le dentifrice, les feuilles chatouillent les pieds, Yû-chan s’enfonce dans les herbes hautes, tellement que bientôt elle est perdue, elle a peur. Heureusement, Maman veille. »

Durée : env. 20 min

A destination des enfants de 1 à 6 ans.

Renseignements et inscriptions auprès de la Maison de la famille de Guérande : 02 40 15 10 50

Par le conservatoire de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo et le Relais Petite Enfance de Guérande

Médiathèque – Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne 44350 Guérande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 10 50 »}]

Les enseignantes du conservatoire proposent aux tout petits une mise en musique de l’album jeunesse Dans l’Herbe en partenariat avec le RPE de Guérande. Musique Petite enfance

Des Idées pour Grandir / Thomas Ulmann