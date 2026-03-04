Lecture Musicale – Semaine Nationale de la Petite Enfance, Salle Polyvalente de Férel, Férel

Lecture Musicale – Semaine Nationale de la Petite Enfance Mercredi 18 mars, 17h00 Salle Polyvalente de Férel Morbihan

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T17:00:00+01:00 – 2026-03-18T17:20:00+01:00

Fin : 2026-03-18T17:00:00+01:00 – 2026-03-18T17:20:00+01:00

Venez découvrir l’album Dans l’Herbe de Komato Sakaï et Yukiko Kato, mis en musique par Séverine Leroux et Géraldine Durand, au rythme des violons, de la guitare et plein d’autres petites percussions à découvrir.

« Yû-chan passe la journée au bord de la rivière avec son grand frère et ses parents. Ils l’appellent pour venir se tremper les pieds, mais la petite fille préfère suivre un joli papillon. Il s’envole, s’enfuit, virevolte ! La prairie sent le dentifrice, les feuilles chatouillent les pieds, Yû-chan s’enfonce dans les herbes hautes, tellement que bientôt elle est perdue, elle a peur. Heureusement, Maman veille. »

Durée : env. 20 min

A destination des enfants de 1 à 6 ans.

Par le conservatoire de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo et le Relais Petite Enfance du SIVU de La Roche-Bernard.

Salle Polyvalente de Férel 3 La Croix du Guernet, 56130 Férel Férel 56130 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90u00a078 56 »}, {« type »: « email », « value »: « rpe@sivulrb.fr »}]

Les enseignantes du conservatoire proposent aux tout petits une mise en musique de l’album jeunesse Dans l’Herbe en partenariat avec le RPE du SIVU de La Roche-Bernard à Férel. Musique Petite enfance

Des Idées pour Grandir / Thomas Ulmann