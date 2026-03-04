Lecture musicale « Soirée poésie » — Printemps des Poètes, Médiathèque de Merris, Merris

Lecture musicale « Soirée poésie » — Printemps des Poètes Vendredi 13 mars, 18h30 Médiathèque de Merris Nord

réservations conseillées

L’association MNC éditions vous propose un moment suspendu pour rêver, chanter, rire et simplement savourer l’instant. Laissez-vous porter par un souffle de liberté et d’audace, au fil des mots et des mélodies, de Paul Éluard à Florent Pagny, en passant par Daudet et Saint-Exupéry.

INFOS PRATIQUES

vendredi 13 mars à 18h30

médiathèque de Merris (Maison de Till)

tout public || gratuit

infos et résa : bmceditions@gmx.fr

Médiathèque de Merris Pl. de l'Église, 59270 Merris

Pour bien commencer le week-end, offrez-vous une parenthèse poétique et musicale en compagnie de Jean-Marc Marseille à la guitare et de Marie-Colette à la harpe.

