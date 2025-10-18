Lecture musicale suivie d’une mini-conférence Médiathèque Royan
Lecture musicale suivie d’une mini-conférence Médiathèque Royan samedi 18 octobre 2025.
Lecture musicale suivie d’une mini-conférence
Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Début : 2025-10-18 18:30:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
La mini-conférence sur Ours et cétacés, des mammifères très particuliers, par Mickael Rabiller, médiateur scientifique au Museum d’histoire naturelle de La Rochelle.
Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr
English :
The mini-conference on Bears and cetaceans, very special mammals, by Mickael Rabiller, scientific mediator at the Museum of Natural History in La Rochelle.
German :
Der Mini-Vortrag über Bären und Wale, ganz besondere Säugetiere von Mickael Rabiller, Wissenschaftsvermittler am Museum für Naturgeschichte in La Rochelle.
Italiano :
La mini-conferenza su Orsi e cetacei, mammiferi molto speciali, a cura di Mickael Rabiller, mediatore scientifico presso il Museo di Storia Naturale di La Rochelle.
Espanol :
La miniconferencia sobre Osos y cetáceos, mamíferos muy especiales, a cargo de Mickael Rabiller, mediador científico en el Museo de Historia Natural de La Rochelle.
