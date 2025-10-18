Lecture musicale suivie d’une mini-conférence Médiathèque Royan

Lecture musicale suivie d’une mini-conférence Médiathèque Royan samedi 18 octobre 2025.

Lecture musicale suivie d’une mini-conférence

Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 18:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

La mini-conférence sur Ours et cétacés, des mammifères très particuliers, par Mickael Rabiller, médiateur scientifique au Museum d’histoire naturelle de La Rochelle.

.

Médiathèque 1 bis rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

English :

The mini-conference on Bears and cetaceans, very special mammals, by Mickael Rabiller, scientific mediator at the Museum of Natural History in La Rochelle.

German :

Der Mini-Vortrag über Bären und Wale, ganz besondere Säugetiere von Mickael Rabiller, Wissenschaftsvermittler am Museum für Naturgeschichte in La Rochelle.

Italiano :

La mini-conferenza su Orsi e cetacei, mammiferi molto speciali, a cura di Mickael Rabiller, mediatore scientifico presso il Museo di Storia Naturale di La Rochelle.

Espanol :

La miniconferencia sobre Osos y cetáceos, mamíferos muy especiales, a cargo de Mickael Rabiller, mediador científico en el Museo de Historia Natural de La Rochelle.

L’événement Lecture musicale suivie d’une mini-conférence Royan a été mis à jour le 2025-09-10 par Mairie de Royan