Lecture musicale Sur les pas de Don Quichotte 4 rue du Pont aux bois Chamblay

Lecture musicale Sur les pas de Don Quichotte

4 rue du Pont aux bois 4 Rue du Bois Chamblay Jura

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Lecture musicale sur Don Quichotte, sa monture Rossinnante, son écuyer Sancho Panza et quelques autres personnages de ce roman écrit à la fin de sa vie par Miguel de Cervantès. Entre La Manche la Sierra Morena, raison et déraison, vraie fiction et fausse vérité, ce vieux garçon ayant presque la cinquantaine, de son vrai nom Alonso Quijano, retrouvera-t-il sa tête ?

Horaires

20h 21h

Tarifs

5 € .

4 rue du Pont aux bois 4 Rue du Bois Chamblay 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté francoise.mourlevat@wanadoo.fr

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English : Lecture musicale Sur les pas de Don Quichotte

L’événement Lecture musicale Sur les pas de Don Quichotte Chamblay a été mis à jour le 2026-03-27 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR