LECTURE MUSICALE SUR LES TRACES DE WERNER HERZOG PAR LA GRANDE MÊLÉECONCERT Prémian

LECTURE MUSICALE SUR LES TRACES DE WERNER HERZOG PAR LA GRANDE MÊLÉECONCERT

4 place amans Prémian Hérault

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Une lecture musicale itinérante inspirée de Sur le chemin des glaces.

La Grande Mêlée explore la marche, l’errance et la nature à travers textes et paysages sonores. Une soirée sensible au Fil des Arts, précédée d’un atelier radiophonique.

Participation libre

Inspirée du récit Sur le chemin des glaces, cette lecture musicale proposée par La Grande Mêlée retrace le voyage entrepris par Werner Herzog pour rejoindre son amie Lotte Eisner.

Un demi‑siècle plus tard, Bruno Geslin, Clément Bertani et Guilhem Logerot reprennent symboliquement ce chemin pour créer les *Récits de marche*, un cycle de performances qui explore la littérature de marche et les liens entre l’humain, l’errance et la nature.

À Prémian, cette halte devient un moment de partage où philosophes, poètes et marcheurs accompagnent le public au fil des pages et des sons. La soirée débute par une création radiophonique réalisée avec les habitants lors d’un atelier animé par Radio Châtaigne, autour des thèmes de la marche et du déplacement intérieur.

Une proposition sensible et immersive, portée en partenariat avec Au Fil des Arts, qui fait du livre un espace d’imaginaire, de rencontre et de respiration.

Participation libre .

4 place amans Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 22 06 aufildesarts.x@neuf.fr

English :

A travelling musical reading inspired by Sur le chemin des glaces.

La Grande Mêlée explores walking, wandering and nature through texts and soundscapes. A sensitive evening at Le Fil des Arts, preceded by a radio workshop.

Free admission

