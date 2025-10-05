Lecture musicale sur l’œuvre de Caty Banneville par Sylvie Robe et Gabriel Sauzay Alençon

Lecture musicale sur l’œuvre de Caty Banneville par Sylvie Robe et Gabriel Sauzay Alençon dimanche 5 octobre 2025.

Lecture musicale sur l’œuvre de Caty Banneville par Sylvie Robe et Gabriel Sauzay

27 Boulevard de Strasbourg Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 15:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Une lecture musicale à la manière d’un voyage poétique autour de l’œuvre picturale de Caty Banneville. La sélection de poèmes faisant échos à la peinture sera lue par la comédienne Sylvie Robe, et accompagnée par le contrebassiste Gabriel Sauzay.

Sylvie Robe est autrice, poète et comédienne. Elle joue régulièrement dans les créations du Théâtre du signe de Caen et met en bouche des textes littéraires qui tiennent à cœur par le biais de lectures musicales.

Gabriel Sauzay est contrebassiste. Originaire de Caen, il poursuit sa formation au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Cette animation s’inscrit dans le cadre de l’exposition Le temps d’apprendre à vivre présentée à l’Hôtel du Département de l’Orne à Alençon du 25 août au 5 octobre. .

27 Boulevard de Strasbourg Alençon 61000 Orne Normandie

English : Lecture musicale sur l’œuvre de Caty Banneville par Sylvie Robe et Gabriel Sauzay

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lecture musicale sur l’œuvre de Caty Banneville par Sylvie Robe et Gabriel Sauzay Alençon a été mis à jour le 2025-09-15 par REZZO