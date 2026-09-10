Informations pratiques

Taissy

Lecture musicale

5 BIS CHEMIN THOMAS Taissy Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 19:00:00

fin : 2026-10-31 23:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Lecture musicale de » Toutes les vies » de Rebeka WarriorTout public

Lecture musicale de » Toutes les vies » de Rebeka Warrior .

5 BIS CHEMIN THOMAS Taissy 51500 Marne Grand Est +33 6 31 99 31 20

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English : Lecture musicale

A Musical Reading of « Toutes les vies » by Rebeka Warrior

L’événement Lecture musicale Taissy a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT de la Marne