AGENDA · Taissy
Lecture musicale Taissy
samedi 31 octobre 2026 · Taissy
Informations pratiques
Taissy
Lecture musicale
5 BIS CHEMIN THOMAS Taissy Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:00:00
fin : 2026-10-31 23:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Lecture musicale de » Toutes les vies » de Rebeka WarriorTout public
Lecture musicale de » Toutes les vies » de Rebeka Warrior .
5 BIS CHEMIN THOMAS Taissy 51500 Marne Grand Est +33 6 31 99 31 20
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English : Lecture musicale
A Musical Reading of « Toutes les vies » by Rebeka Warrior
L’événement Lecture musicale Taissy a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT de la Marne
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