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AGENDA · Taissy

Lecture musicale Taissy

samedi 31 octobre 2026 · Taissy

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
5 BIS CHEMIN THOMAS
Ville
51500 Taissy
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Taissy

Lecture musicale

5 BIS CHEMIN THOMAS Taissy Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:00:00
fin : 2026-10-31 23:00:00

Date(s) :
2026-10-31

Lecture musicale de  » Toutes les vies » de Rebeka WarriorTout public
Lecture musicale de  » Toutes les vies » de Rebeka Warrior   .

5 BIS CHEMIN THOMAS Taissy 51500 Marne Grand Est +33 6 31 99 31 20 

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English : Lecture musicale

A Musical Reading of « Toutes les vies » by Rebeka Warrior

L’événement Lecture musicale Taissy a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT de la Marne

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