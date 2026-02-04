Lecture musicale They got me reading the blues Honfleur

Lecture musicale They got me reading the blues

Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Reading the blues est un duo musical qui prend la forme d’un concert-lecture.

Il s’inscrit dans la continuité du projet musical They got me singing the blues du quartet d’Hélène Makki.

Cette lecture musicale s’intéresse cette fois-ci à la littérature et à la poésie ayant pour thème commun le blues. Les émotions et la sensibilité qui découlent de ce sentiment aussi naturel que complexe, sont ici exprimées de manière sensible à travers les poèmes de Victor Hugo ou encore Maya Angelou et sont mises en regard avec la musicalité nostalgique et pleine d’espoir du blues.

Les lectures sont ponctuées de chansons jazz dont les paroles font elles-mêmes écho aux poèmes choisis. .

Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56 contact.mediatheque@ville-honfleur.fr

