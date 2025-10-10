Lecture Musicale Titi Robin Chapelle Notre-Dame-la-Blanche Herbignac

Lecture Musicale Titi Robin Chapelle Notre-Dame-la-Blanche Herbignac vendredi 10 octobre 2025.

Lecture Musicale Titi Robin

Chapelle Notre-Dame-la-Blanche 1 rue de la Fontaine Saint-Jean Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-10 21:30:00

Date(s) :

2025-10-10

La Médiathèque a le plaisir d’accueillir Titi Robin. Musicien voyageur, il mêle depuis plus de 35 ans poésie et sonorités méditerranéennes. Au programme une lecture musicale unique, entre textes et improvisations au bouzouq et à la guitare.

La soirée se terminera autour d’un verre et d’une séance de vente-dédicace. La soirée se terminera autour d’un verre et d’une séance de vente-dédicace. .

Chapelle Notre-Dame-la-Blanche 1 rue de la Fontaine Saint-Jean Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 76 90 40 espace-culturel@herbignac.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lecture Musicale Titi Robin Herbignac a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44