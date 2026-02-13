Lecture musicale Tombée des Nues La Soulane Jézeau

Lecture musicale Tombée des Nues

La Soulane JEZEAU Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Vous pourrez découvrir une sortie de résidence de ce projet, sorte d’avant-première du Marathon des mots. Cette rencontre sera suivie d’un échange avec les artistes.

Baptiste et Marion ont repris une ferme en montagne. Une nuit de tempête de neige, Marion est soudainement prise de douleurs foudroyantes. Est-ce concevable, seule dans sa salle de bains, de donner naissance à un enfant alors qu’on ne se sait pas enceinte ? Par un jeu de voix croisées, ce roman raconte l’histoire d’une déroutante maternité. Violaine Bérot, l’autrice, lira un montage d’extraits de ce texte, accompagnée par les compositions à la guitare de Paulin Courtial.

Entrée libre Bar et restauration sur place à partir de 19h .

La Soulane JEZEAU Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 soulane.asso@gmail.com

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English :

You’ll be able to discover a preview of this project, a sort of preview of the Marathon des mots. This will be followed by a discussion with the artists.

Baptiste and Marion have taken over a farm in the mountains. One night, during a snowstorm, Marion is suddenly seized by searing pain. Is it conceivable, alone in her bathroom, to give birth to a child when she doesn’t know she’s pregnant? Through the interplay of voices, this novel tells the story of a disconcerting maternity. Violaine Bérot, the author, will read a montage of excerpts from this text, accompanied by the guitar compositions of Paulin Courtial.

L’événement Lecture musicale Tombée des Nues Jézeau a été mis à jour le 2026-03-27 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65