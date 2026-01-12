Lecture musicale Un Cri dans la forêt Aire-sur-l’Adour

Lecture musicale Un Cri dans la forêt

Rencontre avec Marin Ledun, auteur d’un Cri dans la forêt

Partis cueillir des champignons dans la forêt interdite, Lucas et Antonin trouvent un trésor de cèpes. À mesure que leurs paniers se remplissent, ils s’enfoncent un peu plus profondément dans le bois, les yeux brillants d’excitation. La tombée de la nuit les ramène à la réalité. Le soleil a presque atteint la cime des pins. Antonin et Lucas se décident enfin à rentrer. Mais les traces de leur chemin ont été effacées par leurs nombreuses battues. Les deux enfants perdus découvrent alors, au détour d’un bosquet, un lac et une île mystérieuse qui semble habitée…

Marin Ledun, auteur, et Frédérique Goichon, harpiste

Dès 8 ans .

Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

