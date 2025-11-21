Lecture musicale Théâtre de l’Atelier Vic-en-Bigorre

Lecture musicale

Théâtre de l'Atelier Place du corps Franc Pommiers Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

L’addictature est un texte écrit et interprété par Loïc Ploteau, son auteur.

La lecture mise en scène dure une bonne trentaine de minutes et est un exercice d’oralité, de musique et de jeu. Pourtant, le propos est grave, les addictions, même si par moments, ça dérape, ça devient drôle.

La question est abordée sous l’angle du quotidien, d’un point de vue culturel et artistique, humain. La pièce est suivie d’un bord de scène, un échange avec le public, durant lequel la question de l’alcool et des addictions est débattue.

Théâtre de l’Atelier Place du corps Franc Pommiers Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 74 00 culture@adour-madiran.fr

English :

L?addictature is a text written and performed by Loïc Ploteau, its author.

The staged reading lasts a good thirty minutes and is an exercise in orality, music and acting. And yet, the subject is a serious one: addiction, even if at times it gets out of hand and becomes funny.

The issue is approached from the angle of everyday life, from a cultural, artistic and human point of view. The play is followed by an on-stage discussion with the audience, during which the issue of alcohol and addiction is debated.

German :

L’addictature ist ein Text, der von Loïc Ploteau, seinem Autor, geschrieben und vorgetragen wird.

Die inszenierte Lesung dauert gut 30 Minuten und ist eine Übung in Mündlichkeit, Musik und Spiel. Dennoch ist das Thema ernst, die Sucht, auch wenn es zeitweise abrutscht und lustig wird.

Das Thema wird aus dem Blickwinkel des Alltags, aus kultureller und künstlerischer Sicht und aus menschlicher Sicht angegangen. Im Anschluss an das Stück findet ein bord de scène statt, ein Austausch mit dem Publikum, bei dem das Thema Alkohol und Sucht diskutiert wird.

Italiano :

L’addictature è un testo scritto e interpretato da Loïc Ploteau, il suo autore.

La lettura in scena dura ben trenta minuti ed è un esercizio di oralità, musica e recitazione. Eppure il tema è serio, la dipendenza, anche se a volte sfugge di mano e diventa divertente.

Il tema è affrontato dal punto di vista della vita quotidiana, da un punto di vista culturale, artistico e umano. Lo spettacolo è seguito da un dibattito in scena con il pubblico, durante il quale si discute del tema dell’alcol e della dipendenza.

Espanol :

L’addictature es un texto escrito e interpretado por Loïc Ploteau, su autor.

La lectura escenificada dura unos treinta minutos y es un ejercicio de oralidad, música y actuación. Y eso que el tema es serio, la adicción, aunque a veces se nos vaya de las manos y se convierta en algo cómico.

El tema se aborda desde el ángulo de la vida cotidiana, desde un punto de vista cultural, artístico y humano. La obra va seguida de un coloquio con el público en el que se debate el tema del alcohol y la adicción.

