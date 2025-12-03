Lecture Musicale Xoooo en basque Médiathèque Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains

Lecture Musicale Xoooo en basque

Médiathèque Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Par Josiane Aguerre. Comptines et jeux de doigts. Jusqu’à 6 ans. Sur inscription. .

Médiathèque Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70

