Lecture musicale « Yette, dans les pas de Valentine Prax » Cie Les Atalantes

Le bourg Les Arques Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

La compagnie sera également présente sur le territoire en lien avec l’exposition 2026 proposée par le Département du Lot au musée Zadkine, dédié à Valentine Henriette Prax

Inspirée de l’oeuvre et de la vie de cette artiste (qui était aussi l’épouse d’Ossip Zadkine), cette lecture musicale sera précédée d’une visite guidée de l’exposition et d’une restitution des ateliers de théâtre amateur menés par Cyrille Atlan autour du texte de la pièce. .

Le bourg Les Arques 46250 Lot Occitanie

English :

The company will also be present in the region in connection with the 2026 exhibition at the Musée Zadkine in Lot, dedicated to Valentine Henriette Prax

German :

Die Kompanie wird auch im Zusammenhang mit der vom Département du Lot im Musée Zadkine angebotenen Ausstellung 2026, die Valentine Henriette Prax gewidmet ist, in der Region präsent sein

Italiano :

L’azienda sarà presente nella regione anche in occasione della mostra 2026 organizzata dal Département du Lot al Musée Zadkine, dedicata a Valentine Henriette Prax

Espanol :

La empresa también estará presente en la región con motivo de la exposición 2026 organizada por el Departamento del Lot en el Museo Zadkine, dedicada a Valentine Henriette Prax

