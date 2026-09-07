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Lecture musicalisée, Médiathèque George Sand, Palaiseau

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque George Sand · Palaiseau

Lecture musicalisée, Médiathèque George Sand, Palaiseau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque George Sand
Adresse
5 place de la Victoire 91120 Palaiseau
Ville
91120 Palaiseau
Département
Essonne

Lecture musicalisée Samedi 19 septembre, 17h00 Médiathèque George Sand Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le Conservatoire et la Médiathèque vous convient à une lecture de textes de l’autrice ponctuée de musiques composées par ses contemporains.

Médiathèque George Sand 5 place de la Victoire 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France
Le Conservatoire et la Médiathèque vous convient à une lecture de textes de l’autrice ponctuée de musiques composées par ses contemporains.

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