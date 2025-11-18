Lecture / Musique Hewa Rwanda, Lettre aux absents Amiens

Lecture Musique Hewa Rwanda, Lettre aux absents

3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 19:30:00

fin : 2025-11-18 10:45:00

Date(s) :

2025-11-18

Un texte bouleversant, porté par une écriture et une voix d’une intensité rare !

Écrivain et figure majeure de la scène culturelle rwandaise, Dorcy Rugamba nous offre un récit intime et puissant, dans lequel il rend hommage aux victimes assassinées le premier jour du génocide. En 1994, Dorcy Rugamba a fui le génocide des Tutsis au Rwanda et s’est réfugié en Belgique. Depuis, il construit une œuvre artistique attachée à l’exploration de la violence de masse, de la résilience et des mémoires africaines.

Dans cette lecture, et accompagné des arrangements du guitariste sénégalais Majnun, Dorcy Rugamba s’adresse à son père, à sa mère et à tous les absents. Il honore leur mémoire et leur vie, il explore le monde d’avant pour dire sa beauté et sa poésie et s’interroge comment traduire en mots ce qui est désormais hors de portée ?

Distribution

Hewa Rwanda. Lettres aux absents de Dorcy Rugamba est publié aux éditions JC Lattès

Auteur Dorcy Rugamba

Interprètes Dorcy Rugamba et Majnun

Création musicale Majnun

— Après spectacle

Assistez au concert solo de Majnun

À partir de 13 ans

Durée 11h20

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

English :

A moving text, carried by writing and a voice of rare intensity!

Writer and major figure on the Rwandan cultural scene, Dorcy Rugamba offers us an intimate and powerful account, in which he pays tribute to the victims murdered on the first day of the genocide. In 1994, Dorcy Rugamba fled the Tutsi genocide in Rwanda and took refuge in Belgium. Since then, he has built up an artistic body of work exploring mass violence, resilience and African memories.

In this reading, accompanied by arrangements by Senegalese guitarist Majnun, Dorcy Rugamba addresses his father, his mother and all those absent. He honors their memory and their lives, explores the world of the past to express its beauty and poetry, and asks: how can we put into words what is now out of reach?

Cast and crew:

Hewa Rwanda. Lettres aux absents by Dorcy Rugamba is published by JC Lattès

Author Dorcy Rugamba

Performers Dorcy Rugamba and Majnun

Musical creation Majnun

? After the show

Attend Majnun’s solo concert

Ages 13 and up

Running time: 11:20 a.m

German :

Ein erschütternder Text, der von einer Schrift und einer Stimme von seltener Intensität getragen wird!

Dorcy Rugamba, Schriftsteller und eine wichtige Figur der ruandischen Kulturszene, legt uns eine intime und kraftvolle Erzählung vor, in der er den Opfern, die am ersten Tag des Völkermords ermordet wurden, Tribut zollt. 1994 flüchtete Dorcy Rugamba vor dem Völkermord an den Tutsi in Ruanda nach Belgien. Seitdem hat er ein künstlerisches Werk aufgebaut, das sich mit der Erforschung von Massengewalt, Resilienz und afrikanischen Erinnerungen beschäftigt.

In dieser Lesung, begleitet von den Arrangements des senegalesischen Gitarristen Majnun, wendet sich Dorcy Rugamba an seinen Vater, seine Mutter und alle, die abwesend sind. Er ehrt ihr Andenken und ihr Leben, er erkundet die Welt von damals, um ihre Schönheit und Poesie zu erzählen, und fragt sich: Wie kann man in Worte fassen, was nun unerreichbar ist?

Besetzung

Hewa Rwanda. Lettres aux absents von Dorcy Rugamba ist im Verlag JC Lattès erschienen

Verfasser Dorcy Rugamba

Interpreten Dorcy Rugamba und Majnun

Musikalische Gestaltung Majnun

? Nach der Aufführung

Besuchen Sie das Solokonzert von Majnun

Ab 13 Jahren

Dauer: 11:20 Uhr

Italiano :

Un testo profondamente toccante, portato da una scrittura e da una voce di rara intensità!

Scrittore e figura di spicco della scena culturale ruandese, Dorcy Rugamba ci offre un racconto intimo e potente, in cui rende omaggio alle vittime uccise il primo giorno del genocidio. Nel 1994 Dorcy Rugamba è fuggito dal genocidio dei Tutsi in Ruanda e si è rifugiato in Belgio. Da allora ha costruito un corpus artistico che esplora la violenza di massa, la resilienza e le memorie africane.

In questa lettura, accompagnata dagli arrangiamenti del chitarrista senegalese Majnun, Dorcy Rugamba si rivolge a suo padre, a sua madre e a tutti coloro che sono assenti. Onora la loro memoria e le loro vite, esplora il mondo precedente per esprimerne la bellezza e la poesia, e si chiede: come possiamo mettere in parole ciò che è ormai fuori dalla nostra portata?

Cast:

Hewa Rwanda. Lettres aux absents di Dorcy Rugamba è pubblicato da JC Lattès

Autore Dorcy Rugamba

Interpreti Dorcy Rugamba e Majnun

Creazione musicale Majnun

? Dopo lo spettacolo

Assistere al concerto solista di Majnun

Dai 13 anni in su

Orario: 11.20

Espanol :

Un texto profundamente conmovedor, transportado por una escritura y una voz de rara intensidad

Escritor y figura importante de la escena cultural ruandesa, Dorcy Rugamba nos ofrece un relato íntimo y poderoso, en el que rinde homenaje a las víctimas asesinadas el primer día del genocidio. En 1994, Dorcy Rugamba huyó del genocidio de los tutsis en Ruanda y se refugió en Bélgica. Desde entonces, ha creado una obra artística que explora la violencia de masas, la resiliencia y los recuerdos africanos.

En esta lectura, acompañada por los arreglos del guitarrista senegalés Majnun, Dorcy Rugamba se dirige a su padre, a su madre y a todos los ausentes. Honra su memoria y sus vidas, explora el mundo del pasado para expresar su belleza y su poesía, y se pregunta: ¿cómo podemos poner en palabras lo que ahora está fuera de nuestro alcance?

Reparto:

Hewa Ruanda. Lettres aux absents de Dorcy Rugamba está publicado por JC Lattès

Autor Dorcy Rugamba

Intérpretes Dorcy Rugamba y Majnun

Creación musical Majnun

? Después del espectáculo

Asiste al concierto en solitario de Majnun

A partir de 13 años

Duración: 11.20 h

