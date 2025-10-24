Lecture » Ne pleure pas » un roman de James la Bruyère salle du vestiaire Martel

Lecture » Ne pleure pas » un roman de James la Bruyère salle du vestiaire Martel vendredi 24 octobre 2025.

Début : 2025-10-24 18:00:00

Ne pleure pas Tome 1 explore les destins entrelacés de plusieurs personnages dans le Liban tumultueux de 2003. Dans le Tome 2, l’aventure se poursuit pour les protagonistes en proie aux mains du destin dans un New-York enneigé. Le Tome 3 nous amène cette fois sur les hauteurs de Capri… Dans cette épopée, dont le premier tome est paru en 2021 aux éditions du Lys Bleu, James la Bruyère invite les lecteurs à explorer des mondes inédits et ressentir des émotions profondes. Résidant à Montvalent, l’autrice est aussi peintre, dessinatrice, poétesse, musicienne et restauratrice. Venez la rencontrer au milieu de ses œuvres et écouter Constance Hartmann qui lira quelques passages de ses romans .

salle du vestiaire rue Senlis Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 68 58 69 98

English :

Ne pleure pas Tome 1 explores the intertwined destinies of several characters in the tumultuous Lebanon of 2003

German :

Weine nicht Band 1 erkundet die verflochtenen Schicksale mehrerer Personen im turbulenten Libanon des Jahres 2003

Italiano :

Ne pleure pas Tome 1 esplora i destini intrecciati di diversi personaggi nel tumultuoso Libano del 2003

Espanol :

Ne pleure pas Tome 1 explora los destinos entrelazados de varios personajes en el tumultuoso Líbano de 2003

