Lecture Noël en histoires Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre

Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Les bibliothécaires fêtent Noël et offrent histoires et comptines aux petits et grands !

En partenariat avec le comité des fêtes Moncoud’joie.

Tout public, sur réservation. .

Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 83 03 bibliotheque.moncoutant@agglo2b.fr

