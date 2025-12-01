Lecture Noël en histoires Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre
Les bibliothécaires fêtent Noël et offrent histoires et comptines aux petits et grands !
En partenariat avec le comité des fêtes Moncoud’joie.
Tout public, sur réservation. .
Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 83 03 bibliotheque.moncoutant@agglo2b.fr
