Lecture offerte pour les enfants de l’école – thème de l’automne Bibliothèque de Notre-Dame de Bellecombe Notre-Dame-de-Bellecombe

Lecture offerte pour les enfants de l’école – thème de l’automne Vendredi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque de Notre-Dame de Bellecombe Savoie

Entrée gratuite et réservée aux enfants de l’école.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T16:00:00

Fin : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T16:00:00

Lectures offertes pour les enfants

À l’occasion de cet événement, les bénévoles de la bibliothèque inviteront les enfants de l’école à un moment de découverte et de plaisir autour de lectures sur le thème de l’automne.

Une belle occasion d’éveiller leur imagination et de partager le goût des histoires dès le plus jeune âge.

Bibliothèque de Notre-Dame de Bellecombe 66 route de la Cour Notre-Dame-de-Bellecombe 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 31 76 80 https://mediatheques.arlysere.fr/Default/accueil-portal.aspx La bibliothèque est située dans le bâtiment de l’école communale. Elle est ouverte toute l’année et met à disposition gratuitement ses documents aux habitants mais également aux vacanciers. Plusieurs parkings se trouvent à proximité.

Corinne ANSANAY-ALEX